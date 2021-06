Une étude rassure quant aux effets des vaccins anti-Covid sur le sperme

Le coronavirus serait au contraire bel et bien délétère pour la qualité du sperme.

C’est l’une des théories brandies par les anti-vaccins : les personnes vaccinées contre le Covid-19 verraient leur sperme dégradé. Le Parisien raconte même qu’un site religieux d’informations alternatives affirme que ces individus émettraient des particules toxiques via leurs sécrétions urinaires et séminales. Mais qu’en dit la science ? Ce jeudi, des chercheurs viennent justement de publier une étude sur le sujet dans la célèbre revue JAMA. Conclusion : ces affirmations sont tout simplement fausses.

Le vaccin ne fait rien au sperme

Pour mener leurs recherches, les scientifiques ont comparé le sperme de 45 hommes de 25-31 ans, en bonne santé et sans problème de fertilité préalable, après la première dose des vaccins Pfizer et Moderna ainsi qu’après la seconde dose. Ils ont alors remarqué qu’il n’y avait aucun effet de ces produits. Autant la qualité du sperme que le nombre de spermatozoïdes n’a pas baissé.

« Ce sont des données rassurantes qui suggèrent que la qualité du sperme n'est pas significativement altérée par la réception de deux doses de l'un des nouveaux vaccins à ARNm pour COVID-19 », a déclaré à CNN Allan Pacey, professeur d'andrologie à l'Université de Sheffield. « J'espère que cela rassurera tous les hommes qui pourraient être préoccupés par leur fertilité s'ils acceptent l'un de ces types de vaccins ».

Les vaccins Johnson & Johnson ou AstraZeneca n’ont cela dit pas été testés. « Cependant, nous pensons que le mécanisme de fonctionnement de ces vaccins est assez similaire malgré un matériel génétique différent. Sur base de la biologie, nous ne pensons pas qu'il devrait y avoir quelque chose de différent avec les deux autres vaccins », a déclaré l’auteur de l’étude, Ranjith Ramasamy, directeur de la médecine et de la chirurgie de la reproduction masculine à l'Université de Miami Health System.

Le coronavirus a priori ennemi du sperme

En parallèle, il faut rappeler que le Covid-19 semble, au contraire, affecter le sperme. Cela a d’abord été prouvé en novembre par une étude du centre de recherche Femicare, menée en partenariat avec l’hôpital universitaire d’Anvers, le laboratoire anversois AML et l’hôpital Oost-Limburg (ZOL). Pour une majorité des personnes contaminées ayant participé à cette recherche, la qualité du sperme était sensiblement plus basse que la moyenne. « Nous n’avons pas d’échantillon pré-coronavirus mais les dégâts sont suffisamment clairs que pour parler d’indices naissants », expliquait alors à Belga le gynécologue Gilbert Donders.

En janvier dernier, des chercheurs de l’université Justus-Liebig, en Allemagne, ont confirmé cette hypothèse. Ils ont remarqué que les marqueurs d’inflammation et de stress oxydatif dans les spermatozoïdes étaient deux fois plus élevés chez les hommes ayant contracté le Covid-19. Ces spermatozoïdes étaient devenus moins nombreux et moins agiles. Une partie de cette observation peut être due au traitement pris pour contrer la maladie mais il n’y a pas que cela. « Nous savons déjà que la fièvre peut avoir un impact négatif sur la production de sperme, quelle que soit la maladie qui l’a causée », précisait alors à l’AFP Allan Pacey, spécialiste de la fertilité masculine à l’université de Sheffield.