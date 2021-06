L’ensemble de la station Europe 1 se met en grève, «une première historique»

« Les salariés d’Europe 1 réunis en assemblée générale ce vendredi après-midi 18 juin ont décidé le principe d’une grève immédiate » ont annoncé les syndicats réunis de la CGT, CFTC, FO, SNJ et le bureau de la Société des rédacteurs (SDR). Cette décision est historique, c’est la première fois que la grande majorité de la station de radio se met en grève a ajouté le directeur de la SDR, Jean-Gabriel Bourgeois.

Les membres de la station souhaitent « obtenir de la direction d’Europe 1, l’annulation de la procédure disciplinaire engagée » contre un journaliste d’Europe 1. En effet, ce dernier aurait été dans une altercation avec une employée des ressources humaines. Il aurait tenu des propos « véhéments » mais pas « insultants » envers elle lors d’une assemblée générale mercredi. L’employé était, selon le journaliste, en train d’enregistrer la conversation. Il l’aurait soupçonné de vouloir transmettre ces enregistrements à la direction.

C’est que les rapports sont tendus ces derniers temps entre la direction et les salariés d’Europe 1. Pour redresser les comptes, une quarantaine de postes a été supprimé, par des départs volontaires notamment, depuis le printemps dernier. Les audiences de la radio peinent à remonter et la direction souhaite se développer avec CNews. La chaîne appartient au groupe Canal+ contrôlé par Vincent Bolloré.

Les syndicats parlent de la mise à pied de ce journaliste comme de la « dernière illustration en date d’un management autoritaire et inadapté à l’œuvre à Europe 1 ». Les syndicats espèrent être reçus par la direction « pour régler les choses le plus rapidement possible ». La situation sera de nouveau évaluée entre les syndicats lors d’une assemblée générale lundi.