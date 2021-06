Pour Meryl Streep, incarner son personnage dans «Le diable s’habille en Prada» a été «horrible»

« Le diable s’habille en Prada » fait désormais partie des classiques des comédies américaines modernes. L’héroïne Andrea Sachs jouée par Anne Hathaway, se débat pour se faire une place au sein de la rédaction de mode, tenue d’une main de fer par Miranda Priestly, incarnée par Meryl Streep.

Pour jouer ce personnage diabolique et sans état d’âme, Meryl Streep a utilisé la technique du Method Acting qui cherche à se connecter émotionnellement avec le personnage pour être le plus juste possible dans son jeu. Malheureusement, le personnage de Miranda Priestly est dépressif et amer, ce qui n’a pas manqué d’influencer l’actrice. Ainsi, Meryl Streep aussi est devenue dépressive : « C’était horrible. Je restais toute triste dans ma loge. Je pouvais entendre tout le monde rire, se lâcher. J’étais tellement déprimée ! Je me suis dit « Bien, c’est le prix que tu payes pour être le boss ! » C’est la dernière fois que je tente ce truc de Method Acting ! » a-t-elle déclaré lors de la réunion du casting, organisé par Entertainment Weekly.

Un bon souvenir pour les acteurs et la critique

Lors de cette réunion, les autres acteurs ont pourtant gardé un bon souvenir de ce tournage. Pour Emily Blunt, Meryl Streep ne s’est pas non plus transformée complètement est a su rester accessible. Elle raconte : « Meryl est si sociable et amusante. D’une certaine façon, ce n’était pas drôle pour elle de devoir changer de caractère. Mais ce n’est pas comme si elle avait été inapprochable. Vous pouviez aller la voir et dire « Oh mon Dieu, un truc super amusant est arrivé », et elle écoutait ».

Le film sorti en 2006 a reçu un bon accueil de la part de la critique. L’histoire s’inspire beaucoup d’Anna Wintour, rédactrice en chef de Vogue. Cette dernière a tout de même apprécié le film et d’autant plus la performance de Meryl Streep. C’est aussi l’un des films les plus coûteux en termes de costumes.