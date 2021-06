Royal Enfield Continental GT650: sans chichis

La Continental GT 650 n’a plus rien à voir avec le modèle qui l’a historiquement précédé, la 535. Et en ce qui me concerne, j’ai envie de crier : « Heureusement ! » Oui, la Royal Enfield Continental GT 535 reste l’un de mes plus douloureux souvenirs de motard. Et même pas à cause d’une chute ! Non, cette moto, je l’ai haïe du premier au dernier mètre accompli à son guidon. J’ai tout détesté en elle : sa position inconfortable au possible, son boucan invraisemblable, sa maniabilité hasardeuse, son freinage inexistant et sa fiabilité plus que relative....