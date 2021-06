Nissan Qashqai: adieu au diesel

Le Nissan Qashqai constitue un véritable carton commercial depuis 2007. Avec plus de 3 millions d’unités vendues, ce modèle majeur du paysage automobile se devait de connaître une nouvelle jeunesse. Pour ce faire, il est basé sur une nouvelle base technique Renault-Nissan qui lui permet d’allonger son empattement (distance entre les essieux) de 2 cm. Plus long de 3 cm, plus large de 2 aussi, le Qashqai ne fait pas d’excès et reste tout de même en dessous de la barre des 4,50 mètres (4,43 exactement). La bonne nouvelle, c’est que son coffre a grandement gagné en capacité puisqu’il passe à...