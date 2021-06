À la télé ce soir: un classique de Louis de Funès, un téléfilm policier inédit et un voyage en Périgord

Le programme est chargé ce mercredi entre de nombreux bons films, un téléfilm diffusé pour la première fois et la découverte d’une des régions les plus prisées de France.

« Le gendarme se marie », 20h25 sur RTL-TVI

Le brigadier Cruchot poursuit une conductrice étonnamment peu douée, dans le but de rédiger l'une des plus belles contraventions de sa carrière. Lorsqu'il réussit enfin à l'arrêter, au terme d'une course-poursuite échevelée, il découvre qu'il s'agit de Josépha, la veuve d'un colonel de gendarmerie...

« Rouge sang », 21h05 sur France 2

A Brest, le pied d'une jeune femme est retrouvé à proximité de la mer. Alma Schneider, flic fraîchement débarquée de Paris, mène l'enquête, épaulée par César Istria, médecin légiste. Ensemble, ils remontent jusqu'au lieu où la victime a été enterrée. Mais le corps qu'ils exhument est celui d'un homme...

« Des racines et des ailes », 21h05 sur France 3

En Dordogne, Fanny Van-Tornhout recherche des paysages et des villages authentiques, de véritables décors, qu'elle propose ensuite aux cinéastes du monde entier. Dans le Périgord pourpre, Patrice Bourgei participe à l'embellissement du château de Lanquais. A Saint-Aulaye, un couple restaure un ancien domaine de chasse. Saint-Pierre-de-Frugie récoltent les fruits de sa reconversion en village bio.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« The Matrix », à 20h30 sur Be 1 - Trois étoiles

Saga culte déjà oubliée ? Elle fut pourtant conjointement le plus gros succès de la Warner (avant l’arrivée de « Harry Potter »), le dernier « blockbuster » du siècle… dernier, le pilote d’une nouvelle conception de trilogie et… le triomphe de deux frangins zinzins qui, depuis, sont devenus de vraies « folles » ! Brad Pitt, Ewan McGregor et Will Smith ont refusé d’incarner son héros qui prendra les traits de Keanu Reeves.

« Juste la fin du monde », à 20h55 sur Arte - Trois étoiles

Autour d’un Gaspard Ulliel plus émouvant que jamais, Léa Seydoux, Marion Cotillard, Vincent Cassel et surtout Nathalie Baye se fondent littéralement dans l’univers conflictuel de l’auteur qui les serre au plus près devant sa caméra faussement statique, parfois même virevoltante. On touche visiblement au virtuose, une fois admise cette ambiance lourde, tendue et forcément généreuse en dialogues. À réserver toutefois aux amateurs de pellicule intimiste.

« Quo vadis ? », à 21h05 sur C8 - Trois étoiles

« The Most Colossal Ever » vantait l’affiche d’époque de ce péplum hors-norme entièrement tourné à Cinecittà devenue succursale de l’âge d’or hollywoodien et de l’avènement du Technicolor déjà poussé à son apothéose ! À (re)voir pour l’incroyable beauté des couleurs, l’authenticité des décors, le luxe de la reconstitution, la cocasse prestation de Peter Ustinov dans le rôle de Néron.

« Six jours, sept nuits », à 20h15 sur AB3 - Deux étoiles

La bonne vieille recette de romance forcée entre un baroudeur bougon et une intello pas dégourdie pour un sou. Du déjà-vu, c’est évident. Ce film d’aventure de pure consommation hollywoodienne n’est pourtant pas déplaisant du tout, le charisme naturel de Harrison Ford assurant mieux que le minimum syndical.

« Dracula », à 21h10 sur La Trois - Deux étoiles

Très littéraire et somptueuse au niveau des décors, l’adaptation la plus ambitieuse du célèbre roman de Bram Stocker. On reste pourtant un peu sur sa faim, faute d’un véritable souffle de terreur globale dans la trame et dans le jeu de Gary Oldman.