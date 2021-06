Les images terrifiantes de l’effondrement de l’immeuble en Floride (vidéo)

Ce samedi, les recherches se poursuivent pour tenter de secourir les personnes ensevelies sous les décombres de leur immeuble résidentiel à Surfside, dans la banlieue nord de Miami. Au moins quatre personnes sont officiellement décédées et 159 disparues, laissant craindre un bilan catastrophique. Mais alors que les secouristes se démènent à la tâche, les médias américains ont retrouvé la vidéo de l’incident, prise par une caméra de sécurité située à proximité.

Sur celle-ci, on peut voir que le bâtiment est tombé en deux temps vers 1h30 du matin heure locale ce vendredi (7h30 heure de Bruxelles). C’est d’abord la partie centrale qui s’est écroulée alors que certains appartements étaient encore illuminés. L’aile attenante s’est alors retrouvée en partie brièvement debout mais très déséquilibrée. Puis en l’espace de quelques secondes, elle a subit le même sort. Il ne reste à ce moment-là plus qu’un nuage de poussières et les flammes illuminant la nuit.

Ce vendredi, le sort s’est acharné sur l’opération de sauvetage avec l’arrivée d’une tempête. Les pluies diluviennes n’ont toutefois pas arrêté les secouristes. Il est pour l’heure toujours impossible d’identifier les causes de l’incident. « Nous ne voulons pas nous tromper d’explication, mais il est également important de l’apporter sans tarder car il y a beaucoup de familles (…) qui ont perdu des êtres chers », a déclaré le gouverneur de Floride, le républicain Ron DeSantis. Le président Joe Biden a quant à lui déclaré l’état d’urgence pour apporter une assistance fédérale.