À la télé ce soir: «Le gendarme en balade» et le premier épisode de la mini-série «Quiz»

Pas de match de l’Euro ce soir ! Mais le Soir Mag est là afin de vous livrer ses conseils pour passer une bonne soirée devant la télé.

Quiz, à 21h05 sur TF1

David Liddiment arrive au siège de la chaîne ITV pour prendre le poste de nouveau directeur des programmes. Il fait le pari de mettre à l'antenne un jeu télévisé créé par une équipe anglaise, qui reprend les principes du quiz pour faire gagner aux participants une cagnotte incroyable d'un million de livres. C'est la naissance de "Qui veut gagner des millions", un jeu qui ne tarde pas à connaître une exceptionnelle popularité, attisant la convoitise de nombreux candidats, prêts à tout pour décrocher le million...

Le gendarme en balade, à 20h25 sur RTL TVI

Cruchot apprend avec stupeur que ses hommes et lui sont mis à la retraite. Déçu, le célèbre gendarme se retire dans le château de son épouse Josepha et commence à composer un musée de souvenirs du temps de sa gloire tropézienne. Sa retraite forcée est interrompue par une visite de Gerber et Merlot...

Les étoiles de Dominique Deprêtre

Le Colosse de Rhodes, à 13h35 sur Arte - Trois étoiles

de Sergio Leone (1961)

Après avoir achevé « Les derniers jours de Pompéi » en remplacement d’un réalisateur malade et avant de claquer la porte à la barbe de Robert Aldrich sur le tournage de « Sodome et Gomorrhe », le futur père du western spaghetti a pu réaliser son premier film, qui s’impose aujourd’hui comme l’un des meilleurs péplums de l’âge d’or du genre, surtout dans la version intégrale de 145 minutes ici proposée.

True Lies, à 20h15 sur AB3 - Deux étoiles

de James Cameron (1994)

Le scénario de ce spectaculaire film d’action est un peu tiré par les cheveux. En fait, il a été… tiré du script original de « La totale », une comédie plutôt laborieuse de Claude Zidi. Si on ajoute que le personnage joué par Thierry Lhermitte a pris la carrure d’Arnold Schwarzenegger, on aura compris à quel point on a… changé de registre.

Le gendarme en balade, à 20h25 sur RTL-TVI - Deux étoiles

de Jean Girault (1970)

Moins dynamique, ce quatrième épisode aurait dû s’intituler « Le gendarme à la retraite » et être aussi le dernier de la saga. Ce qui est aujourd’hui établi, c’est qu’une grosse bagarre éclata entre Louis de Funès et Jean Lefebvre, ce dernier accusant le précédent d’avoir fait couper certaines scènes en sa défaveur.

Le doudou, à 21h15 sur TMC - Deux étoiles

de Julien Hervé et Ph. Mechelen (2018)

Encore une comédie hexagonale sur le thème surexploité des différences de culture et de génération… Sauf qu’une fois passée la mise en place caricaturale et paresseuse, le rythme prend du volume et quelques gags – tant visuels que de situation – réellement irrésistibles se succèdent. Une question de patience en quelque sorte… récompensée.

Les sept mercenaires, à 22h35 sur AB3 - Deux étoiles

d’Antoine Fuqua (2016)

On savait l’entreprise périlleuse, tant la version de John Sturges est mythique ! Le thème est évidemment resté le même, mais les détails ont changé car le Ravachol de service n’est plus mexicain mais blanc de blanc, alors que les mercenaires ont à peu près toutes les couleurs, à commencer par Denzel Washington reprenant le rôle de Yul Brynner refusé par… Tom Cruise.