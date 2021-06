Kawasaki Ninja 650: hyperaccessible

Derrière ce look de sportive racée digne des machines du Championnat du monde Superbike se cache une moto incroyablement facile à conduire. Elle ravira un public très large.

Pour 2021, la Kawasaki Ninja 650 n’évolue que très légèrement. Trois livrées inédites sont disponibles : Lime Green/Ebony/Pearl Blizzard White (KRT Edition), Metallic Spark Black/Pearl Blizzard White ou Metallic Spark Black. Cette année, des packs d’accessoires (proposés à prix compressé) sont disponibles : le pack Performance Edition, avec une ligne d’échappement complète Akrapovic, une protection de réservoir, une bulle fumée et un couvre-selle passager couleur carrosserie ; et le pack Tourer Edition avec set de sacoches semi-rigides, bulle large, protections latérales et...