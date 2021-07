Jackie Collins, la revanche d’une sœur

L’une exerça son emprise durant plusieurs saisons au petit écran en incarnant Alexis Colby dans la série star des années 80, l’autre a préféré l’écriture pour s’imposer. Chez les sœurs Collins, on ne badine pas avec le succès. Jackie Collins, décédée le 19 septembre 2015 d’un cancer du sein au stade 4, laisse le souvenir d’une maman étonnante et volontaire chez ses trois filles, Tiffany, Tracy et Rory. En témoigne le documentaire récent, « Lady Boss : The Jackie Collins Story », de Laura Fairrie, présenté au Tribeca Film Festival à New York et diffusé aux États-Unis sur CNN...