Testé pour vous: Microsoft Surface Laptop 4

Aussi connue soit-elle, Microsoft n’est pas la première marque à laquelle on pense quand on recherche un nouveau PC. Certes, sa gamme n’est pas aussi large que celle d’un Acer ou d’un Lenovo et elle se limite à des machines portables. Mais cela n’en altère pas l’intérêt. Le nouveau Surface Laptop 4 est là pour le rappeler. Ce laptop est disponible en version 13,5 ou 15 pouces et dans un choix de deux processeurs : AMD Ryzen et Intel Core. Pourquoi l’un plutôt que l’autre ? Pas évident pour le profane. Si le processeur AMD entraîne un prix légèrement inférieur et une...