Meryl Streep, icône du cinéma mondial

À l’âge de 72 ans, qu’elle vient de fêter ce 22 juin, Meryl Streep reste une icône incontestée du cinéma américain et mondial. Une actrice dite « modèle » dans ce sens qu’elle est capable de s’effacer derrière les rôles qu’on lui octroie, tout en gardant ce qu’il faut de personnalité. Un vrai « caméléon » ? Sans doute. Du drame parfois historique à la comédie… parfois musicale, la native du New Jersey excelle littéralement dans tous les genres, tout au long d’une filmographie aujourd’hui riche d’une soixantaine de longs métrages, sans compter téléfilms et séries...