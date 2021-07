Test: Spirit, la grande aventure de Lucky, l’étalon pas si docile

Depuis quelques années, Outright Games multiplie les adaptations de films en jeux vidéo, avec plus ou moins de succès. « Spirit : la grande aventure de Lucky » est la dernière tentative de l’éditeur pour séduire une audience très jeune.

Outright Games fait partie des derniers éditeurs à proposer des adaptations de films et séries d’animation en jeux vidéo. L’éditeur américain multiplie ses productions, en misant sur des licences fortes et des coûts de production très bas. Dans l’ensemble, la qualité n’y est pas, mais quelques titres s’en sortent mieux que d’autres. On citera notamment la dernière adaptation de l’« Âge de glace » ou le sympathique « Transformers Battlegrounds ».

Vu le public ciblé, il ne fallait pas s’attendre à une bonne surprise pour ce « ...