En trois mois, il se fait flasher… 26 fois, par le même radar

Le conducteur a écopé d’une amende et d’une interdiction temporaire de conduire.

Sur la M62 passant près de Warrington en Angleterre, la vitesse est limitée à 80 km/h. Une limitation non respectée par Philip Dodd, 63 ans, à de nombreuses reprises. Le conducteur a en effet été flashé 26 fois par le même radar, en seulement trois mois.

Au départ, il ne s’était rendu compte de rien car le véhicule n’était pas enregistré à son nom, rapporte 7sur7. Mais quand il a emménagé avec sa compagne et enregistré la camionnette à son nom, les 26 amendes sont arrivées en même temps.

Entre les mois d’avril et de juillet, Phillip Dodd a régulièrement dépassé la vitesse autorisée, de dix ou vingt kilomètres heure au-dessus de la limitation. Devant le juge, le conducteur a avoué avoir roulé trop vite, en ajoutant toutefois qu’il n’était pas un automobiliste dangereux. Il a tout de même écopé d’une interdiction de conduire de six mois et d’une amende de 520 livres (environ 606 euros).