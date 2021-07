L’épouse de l’ambassadeur belge en Corée s’est à nouveau battue

Ce lundi, la police sud-coréenne a fait part à la presse d’un incident survenu à Séoul hier matin. La coupable est bien connue puisqu’il s’agit de Xiang Xueqiu (63 ans), une femme d’origine chinoise qui est surtout l’épouse de l'ambassadeur de Belgique en Corée du Sud. En avril, elle avait créé un scandale en frappant une vendeuse. Hier, c’est un balayeur de rue qui a fait les frais de son tempérament explosif.

Une altercation violente

D’après les forces de l’ordre, l’homme, âgé de 65 ans, a d’abord touché l’épouse de l’ambassadeur avec son balai. Contrariée, elle a fait connaître son mécontentement et la discussion s’est terminée en bagarre. Elle l’aurait frappé au visage avec son balai et le balayeur a quant à lui poussé la femme au sol. Elle serait blessée au dos et a été transférée à l’hôpital.

Suite à l’incident d’avril, l’ambassadeur Peter Lescouhier avait regretté l’incident. La ministre des Affaires étrangères Sophie Wilmès avait de son côté pris la décision de le remplacer dans le courant de l’été « dans l’intérêt des relations bilatérales » avec la Corée du Sud. Cela n’aura pas empêché ce nouvel incident de survenir.