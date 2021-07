Dôme de chaleur, le Canada brûle!

Depuis une semaine, le Canada connaît une vague de chaleur aussi inédite que meurtrière. Le thermomètre a vu rouge, plus de 700 personnes sont décédées. C’est trois fois plus qu’en temps normal, indiquent les autorités sanitaires locales. La région est d’ordinaire bercée par un climat humide et tempéré. Cette vague sans précédent est due à un phénomène météorologique appelé « dôme de chaleur » et aggravé par le réchauffement climatique. Consistant en de hautes pressions, il emprisonne l’air chaud dans l’ouest du Canada et des États-Unis. Le système agit tel un couvercle sur une...