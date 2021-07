Mimie Mathy endeuillée par le décès de son père

C’est le journal Le Progrès qui a fait connaître la nouvelle. L’actrice Mimie Mathy est aujourd’hui en deuil suite au décès de son père, Marcel. Celui-ci est mort le 4 juin dernier et ses obsèques ont eu lieu environ une semaine après, à l’église Saint-Denis de Bron, dans la banlieue lyonnaise.

Marcel Mathy était né à Saint-Fons, au sud de Lyon, puis a grandi à Châtillon-sur-Chalaronne, entre Bourg-en-Bresse et Villefranche-sur-Saône. Il a d’abord effectué son service militaire au Sénégal puis a travaillé dans une société de transports. Avec sa femme, Roberte, ils sont se installés à Lyon, où est née Mimie Mathy en 1957. Passionné de saxophone, il a appris à sa fille à jouer de cet instrument et l’a soutenue pour qu’elle puisse suivre ses rêves, malgré sa petite taille notable. En 1997, Marcel partira à Colombier-Saugnieu, non loin de l’aéroport de Lyon. Fervant catholique, il animait notamment les obsèques et assurait des animations à Lourdes. Il a fini ses jours avec sa femme à Bron.