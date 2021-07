La face cachée de Léopold Ier (7): non à l’Église !

Léopold Ier n’a jamais voulu changer de religion malgré un peuple à plus de 90 % catholique. Notre premier souverain était protestant luthérien, très attaché à sa religion jusqu’à son dernier soupir.

Le mariage de Léopold Ier avec Louise-Marie fut principalement catholique. Mais une cérémonie luthérienne discrète, non illustrée, fut aussi organisée. - BelgaImage

Curieusement, on lit peu de choses sur la pratique quotidienne de la religion par Léopold Ier. Allait-il prier régulièrement ? Quand et où allait-il à l’office ? Pas facile de trouver les infos. S’il en est ainsi, c’est peut-être en raison du fait que le chef de l’État était d’une autre religion que l’immense majorité de son peuple. Et qu’il était sans doute nécessaire de rester discret…

Une chose est sûre : son adhésion à la religion luthérienne était extrêmement forte. Il en était ainsi quand il était jeune. Et cette fermeté du Roi s...