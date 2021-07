Un western pas si classique que ça

Pour tout cinéphile amateur de westerns, genre revenu à la mode après une vraie traversée du… désert, « The Tin Star » est l’un des titres cultes, tout simplement parce que d’une part il en synthétise au mieux la philosophie, et de l’autre car il a acquis un statut prémonitoire. D’abord un mot sur le titre français, l’un des plus insignifiants qui aient été donnés à un grand film. Littéralement en anglais, « The Tin Star » signifie « L’étoile d’étain », et « Du sang dans le désert » ne souligne pas que le récit se déroule majoritairement… dans une...