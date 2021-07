Lambert Wilson, l’anglophile repenti

Avec ses neuf millions de km2, le Sahara, qui signifie en berbère « le grand désert », est effectivement le plus grand du monde dans sa catégorie. Un désert mythique au cinéma aussi puisque « Sahara » est le titre de plusieurs films dont le plus ancien remonte à 1943, évoquant un épisode fictif de la Seconde Guerre mondiale encore en cours. Le grand Humphrey Bogart en emmenait le casting pour le compte du réalisateur d’origine hongroise Zoltan Korda, émigré en Angleterre puis à Hollywood. On en fit un remake pour le petit écran en 1995 avec James Belushi et, pour info,...