Cartman, Jérémy Frérot et Laëtitia Milot vont affronter Keen’V, Louane et Titoff. - Christophe Chevalin -TF1

Candidat dans la première édition de l’émission présentée par Jarry, l’humoriste Cartman passe sur le banc des jurés pour cette seconde saison. Dans l’équipe de Jérémy Frérot et Laëtitia Milot, il va devoir deviner quels sont les chanteurs et les imposteurs. Celui qui sera en Belgique en octobre et en novembre pour présenter son spectacle « One » s’est beaucoup amusé à démêler le vrai du faux.

Le jeu est-il plus compliqué qu’il n’y paraît ?

