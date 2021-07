Steven Spielberg arrive à Cannes à bord d’un yacht de 200 millions de dollars

C’est avec un beau bâtiment de 200 millions de dollars que le réalisateur de 74 ans a débarqué à Cannes avec sa femme, Kate Capshaw. Son yacht de luxe, le Seven Seas, acheté en 2010 mesure 86 mètres de long. Mais ce n’est pas tout, le superbe bateau compte aussi sept suites, une piscine et évidemment, une salle de cinéma. Le réalisateur n’est pas venu seul puisque 23 membres d’équipage s’occupent de ce petit bijou. Ses enfants aussi sont présents, Sasha et Theo, 31 ans et Destry 24 ans.