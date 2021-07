Une cartouche Super Mario 64 vendue 1,56 million de dollars aux enchères, nouveau record pour un jeu vidéo

Cette cartouche de « Super Mario 64 » date de 1996 et utilise pour la première fois la 3D. C’est « la seule copie connue à recevoir la note de 9.8 A++ » de la société d’expertise de jeu vidéo Wata qui évalue l’état des cartouches, a souligné Eric Bradley, précisant que cette note était « la plus haute que pouvait recevoir un jeu vidéo rétro ».

« C’est le premier jeu à jamais avoir été vendu aux enchères pour plus d’un million de dollars », a expliqué à l’AFP Eric Bradley, un porte-parole de la société basée à Dallas, au Texas (États-Unis). Heritage avait déjà établi un premier record vendredi : une cartouche pour les consoles d’antan Nintendo NES de « La légende de Zelda » avait été adjugée à 870.000 dollars.

Mario, petit plombier hyperactif à moustaches coiffé d’une casquette rouge, est un des plus grands héros de l’histoire du jeu vidéo et a contribué au succès mondial de Nintendo. Apparu en 1981 comme le personnage de « Jumpman » dans le jeu « Donkey Kong », il a été renommé « Mario » en 1985 et a connu de nombreuses aventures, avec son frère Luigi ou au volant d’un kart.