Une méthode pour rajeunir de 20 ans

Chez les non-athlètes, la capacité aérobique connaît une chute de plus ou moins 16% après 50 ans et de 26% après 70%. - Isopix

Le second versant de notre vie ne serait-il, selon un éminent chercheur en physiologie, que la chronique d’une décrépitude annoncée ? Peter Herbert, qui officie auprès de l’université galloise de Trinity Saint David, en est convaincu. Dans une récente interview accordée au « Times », il expliquait : « Si on considère la fréquence cardiaque maximale atteinte par un individu, on remarque qu’elle diminue d’un battement par minute par année de vie. Dès l’âge de 30 ans, ce ne sont pas moins de 90 grammes de muscles qui disparaissent tous les ans. Ce qui signifie qu’...