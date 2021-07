Elvis Presley, un fou de cinéma

Devenu rarissime au grand écran, « King Creole » est le quatrième film qu’a tourné Elvis Presley en 1958, faisant suite au « Love Me Tender » de 1956 puis « Loving You » et « Jailhouse Rock » reprenant chaque fois le titre d’un tube du « King ». Ce dernier était réellement un fou de cinéma et ambitionnait une carrière comparable à celles de ses deux… idoles, James Dean et Marlon Brando.

À la base, il ne voulait chanter dans aucun de ses films, mais son manager, le fameux Colonel Parker en décida...