Anny Duperey: «Ce n’était pas une série ordinaire»

Elle a incarné pendant plus de 25 ans Catherine Beaumont dans « Une famille formidable ».

À 74 ans, l’actrice française continue d’enchaîner les rôles et les projets. Après la saga « Une famille formidable », elle a récemment joué dans la série « La faute à Rousseau » dont une deuxième saison a été commandée par France Télévisions. Présente au dernier Festival de télévision de Monte-Carlo, la comédienne, toujours aussi souriante et pleine d’énergie, revient sur sa carrière et ses rôles marquants.

Téléfilms, séries télé, pièces de théâtre, expositions de photos, écriture de livres, il est...