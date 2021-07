Du public pour les 20 ans du «Concert prélude à la fête nationale»

En 2015, le Roi et la Reine ont été accueillis et chaudement applaudis par une salle comble. - BelgaImage

On a beau penser qu’il est organisé depuis toujours, le « Concert prélude à la Fête nationale » est une création récente. Enfin, relativement. L’événement tient sa vingtième session ce 20 juillet 2021. Pour l’occasion, le Roi et la Reine, la princesse Astrid, le prince Lorenz et le prince Laurent assisteront à l’événement dans la loge royale de la magnifique salle Henry Lebœuf du Palais des Beaux-Arts, du nom du banquier mélomane belge qui contribua à l’érection, entre 1922 et 1929, de ce bâtiment extraordinaire, de style art Déco, né du cerveau fertile de l’architecte Victor...