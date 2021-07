Un billet pour la Corse

L’île étant située à quelques heures de bateau des ports français et italiens, la mer reste le plus beau moyen de faire connaissance avec la Corse. En vue d’Ajaccio, du pont du ferry, on aperçoit le chapelet des îles Sanguinaires. À Bastia, on admire la citadelle. Corse du Sud et Haute Corse se disputent nos faveurs. En saison, la Corse voit se déverser 10.000 personnes par jour dans ses ports et aéroports. Car elle séduit, surtout en ces temps de Covid, avec son taux bas de contamination et sa population très largement vaccinée.

