L’autre portrait d’Idi Amin Dada

Vraie fiction ou… faux documentaire ? Tiré du roman éponyme de l’Anglais Giles Foden, « The Last King of Scotland » en V.O. a mis tout le monde d’accord lors de sa sortie en début d’année 2007 après avoir été déjà remarqué aux festivals de Telluride (Colorado), Toronto et Londres ! Plus de trente ans après le célèbre documentaire de l’Helvète Barbet Schroeder où l’intéressé s’était lui-même mis en scène, voici donc un autre regard sur Idi Amin Dada, le plus « mégalo » des dictateurs d’Afrique équatoriale qui trouva refuge en Arabie Saoudite où il mourut...