Majestueux éléphants d’Asie

Quand on évoque les lions, les éléphants ou les rhinocéros, on pense immédiatement à l’Afrique et à ses savanes, en oubliant que ces animaux vivent aussi sur le continent asiatique, en Inde principalement. Et quand on évoque l’Inde justement, on pense plutôt à son 1,3 milliard d’habitants (un sixième de la population mondiale vit là-bas, sur 2 % du territoire de la planète !), en oubliant ses zones naturelles sauvages, ses jungles inextricables, si riches en biodiversité. Le documentaire de ce soir nous plonge dans cette Inde sauvage méconnue, à la rencontre des éléphants. On...