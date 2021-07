Les sondages britanniques très défavorables au livre du prince Harry

Le résultat le plus éloquent, c’est celui de l’intérêt porté envers les mémoires d’Harry. 67% des Britanniques disent n’être « pas du tout intéressés » par le bouquin. 15% se déclarent simplement « pas très intéressés ». Le prince peut seulement se consoler avec les 11% « un peu intéressés » et les 3% « très intéressés ».

Prochainement, les lecteurs auront la possibilité d’acheter les mémoires du prince Harry. C’est ce qu’a annoncé il y a quelques jours la maison d’édition Penguin Random House, en charge de sa sortie. La date de publication est déjà connue : il s’agira du 12 avril 2022 au Royaume-Uni (et le 22 avril en France). Autrement dit, il faudra encore attendre un bout de temps. Et heureusement puisque pour l’instant, ce livre n’est pas vraiment des plus populaires. C’est ce que révèlent les sondages YouGov entrepris outre-Manche avec 5.808 adultes, réalisés pour les tabloïds britanniques.

Autre question posée par YouGov : l’opinion que le public porte sur ce livre. Ici, c’est un peu plus équilibré mais les Britanniques restent majoritairement hostiles au prince. Pour respectivement 38% et 15%, ces mémoires sont « très inappropriés » ou « un peu inappropriés ». Seulement 25% semblent soutenir Harry alors que 24% du public ne « sait pas ». Dans le détail, aucune différence frappante n’a été remarquée entre les sondés des deux sexes. Les femmes étaient seulement un peu plus critiques envers Harry, sans plus.