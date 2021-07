À la télé ce soir: la fin de la série «La vengeance aux yeux clairs» et «Fort Boyard»

Comprenant que le piège se referme sur elle et pressée par le temps, Olivia décide de supprimer Etienne. Pour cela, elle doit se retrouver en tête à tête avec lui, et surtout en état de légitime défense. Au grand dam d'Alexandre, amer et dans l'incompréhension, elle accepte sa proposition de mariage et planifie son élimination physique lors de leur première nuit dans un luxueux palace de la Côte d'Azur. Mais ses plans sont contrariés par Joris, qui lui voue désormais une haine meurtrière et sans limite. Pendant ce temps, Pauline Jordan, l'adjointe de Legoff, est en train de comprendre qui est Olivia...

Depuis 100 ans Orphéopolis apporte de l'aide financière et matérielle ainsi qu'une présence immédiate et un soutien régulier aux familles de policiers frappées par le décès d'un des leurs. Ils accompagnent leurs orphelins jusqu'à leur entrée dans la vie active.

Après « Le Labyrinthe du silence » et « Fritz Bauer, un héros allemand », un nouvel acte de contrition du cinéma allemand sur les crimes nazis. Un film de prétoire empli de vérité et d’émotion grâce notamment au charisme de Franco Nero, le légendaire « Django » de 1966, qui à bientôt 80 ans se prépare au tournage de la suite du crépusculaire « Keoma » de 1976, toujours sous la direction d’un Enzo Castellari qui fêtera, lui, ses 83 étés.

« Et ta sœur », à 20h55 sur TMC - Deux étoiles

Le remake d’un « Your Sister’s Sister » signé Lynn Shelton avec Emily Blunt resté inédit chez nous, datant de 2012. Après une mise en chantier un peu laborieuse, le charme de Virginie Efira balaie et emporte tout !

« Les jumeaux », à 20h00 sur Club RTL - Une étoile

L’époque où Arnold Schwarzenegger était mis à toutes les sauces. Hautement improbable, le duo qu’il forme avec Danny DeVito se situe à la hauteur des gags, qui font davantage sourire que vraiment rire. Pas de vulgarité au programme, heureusement. Pour jeune public, ou nostalgiques inconditionnels des « eighties ».

« Ronin », à 20h15 sur AB3 - Une étoile

Un casting de rêve et le réalisateur on ne peut plus « routiné » de « French Connection » aux commandes : on attendait beaucoup mieux que ce pâle thriller mal goupillé jusqu’à une conclusion sans intérêt. On comprend presque pourquoi Robert De Niro y apparaît complètement perdu. Restent heureusement quelques morceaux de bravoure spectaculaires. Il n’aurait vraiment plus manqué que ça…

« xXx² : L'état de l’union », à 22h10 sur AB3 - Une étoile

Le succès au box-office du premier « xXx » de Rob Cohen engendra cette suite réalisée à grands frais par l’auteur néo-zélandais du vingtième James Bond, « Meurs un autre jour ». Déjà assez relatif, l’effet de surprise de cet ersatz de 007 pour ados avait manifestement disparu. À l’instar de Vin Diesel remplacé par Ice Cube…