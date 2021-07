Le fils de Jean-François Stévenin se confie sur les derniers instants de son père

Ce mardi, l’acteur et réalisateur Jean-François Stévenin est décédé à 77 ans. Une épreuve particulièrement dure pour son fils, Sagamore, qui a déjà perdu sa mère. Ce jeudi, il s’est confié au public sur Instagram pour partager un peu de sa douleur et ce en évoquant les derniers moments passés avec son père.

Quand « le moteur » s’arrête

Pour composer son message, il fait comme s’il parlait à son paternel. « Nos deux grosses mains bien enlacées je te chuchotais à l'oreille 'N'aies pas peur... je suis là avec toi... la mort c'est doux... la mort c'est calme... la mort c'est simple.. Accroche toi à ma voix... N'aies pas peur'. J'ai sorti de ma poche l'eau de toilette de l'Empereur et t'ai parfumé doucement. Ta femme tenait ton autre main et couvait ta vie arrivée à bout de force... Petit à petit sur le moniteur, la ligne rouge de ton gros moteur a ralenti… puis doucement s'est arrêtée », dit-il. Sagamore Stévenin poursuit en regardant à la fois vers le passé et vers l’avenir. « Ton amour s'est diffusé... Je dois maintenant prendre une nouvelle route... Celle des orphelins... qui sont obligés de regarder loin. À tout de suite, Ton Bâtisseur ».