L’Asie sous le choc: la superstar Kris Wu arrêtée car accusée de viol

Ce samedi, la police pékinoise a annoncé avoir arrêté Kris Wu, une célébrité immensément populaire non seulement en Chine mais plus globalement dans toute l’Asie. La semaine dernière une fille qui a aujourd’hui 19 ans l’a accusé de l’avoir violée alors qu’elle était âgée de 17 ans. Depuis, le chanteur et acteur, qui a passé son enfance entre Canton et Vancouver, est pris dans une spirale infernale.

La descente aux enfers

Suite à cette accusation, la star a perdu plusieurs de ses collaborations, notamment avec des grandes marques de l’industrie du luxe. Les très actifs réseaux sociaux chinois se sont constellés de messages de désapprobation envers Kris Wu et rapidement, des internautes ont l’ont accusé « d’avoir trompé à de multiples reprises des jeunes femmes pour avoir (avec elles) des relations sexuelles ». La police chinoise a ouvert une enquête.