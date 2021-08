La maison d’enfance de Kurt Cobain, enfin classée au patrimoine, va devenir visitable (photo)

Bienvenue à Aberdeen, près de la côte de l’Etat de Washington, au Nord-Ouest des USA. C’est là que Kurt Cobain est né et a grandi. Comme le fait savoir le site Rolling Stone, sa maison d’enfance vient d’être inscrite sur la liste des sites et propriétés d’importance historique. De ses 1 à 17 ans, il a habité là de 1968 à 1984. Ce classement au patrimoine américain permet ainsi la création d’un lieu de mémoire au leader de Nirvana qui sera bientôt visitable.

Un musée qui n’est pas un musée

Pour expliquer cette inscription à la liste du patrimoine, le Département d’archéologie et de préservation historique de l'État de Washington déclare que « de manière générale, nous voulons nous assurer que quelque chose d’important s’est produit dans une maison quelque chose qui a une signification et un impact ». « Dans ce cas-ci, c’est Kurt Cobain, qui y a développé ses passions et ses compétences musicales. Tous les membres du conseil ont reconnu l’importance de cet endroit », ajoute-il.