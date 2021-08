Kate Middleton bientôt exposée dans un grand musée londonien (photos)

En 2020, la duchesse de Cambridge, Kate Middleton, partait à la rencontre de Steven Frank et Yvonne Bernstein, deux survivants de l’Holocauste. Pour marquer le coup, elle avait décidé ce jour-là de prendre une série de clichés. « Les photographies présentent un groupe de survivants qui ont élu domicile au Royaume-Uni après des débuts marqués par des pertes et des traumatismes inimaginables. Tout en offrant un espace pour se souvenir et partager leurs histoires, ces portraits sont une célébration de la vie bien remplie qu'ils ont vécue et de l'héritage spécial que leurs enfants et petits-enfants porteront à l'avenir », explique-t-elle aujourd’hui.