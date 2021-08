À la télé ce soir : « Walter » et « Démineurs » (vidéos)

A Bagdad, le sergent-chef James vient d'être nommé à la tête de la meilleure équipe de déminage de l'armée américaine. La mission de ses hommes est l'une des plus dangereuses : désamorcer des bombes. James surprend deux de ses subordonnés, Sanborn et Eldridge, par ses méthodes peu orthodoxes...

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Good Morning, Vietnam », à 21h00 sur Arte – 4 étoiles

de Barry Levinson (1987)

Them, les Beach Boys, Frankie Avalon, les Marvelettes, Wilson Picket, James Brown, la trompette d’Herp Albert, Marta and The Vandellas et bien sûr le fameux « What a wonderful world » de Louis Armstrong composent le fabuleux « Best of » de la première moitié des « sixties » pas si « golden » que ça, si on s’en réfère à ce portrait d’une déjà « sale guerre » évoquée par le DJ Robin Williams confronté à un supérieur inconditionnel de polka ! Un ovni à sa sortie. Un immense classique depuis.

« Démineurs », à 20h00 sur Club RTL – 4 étoiles

de Kathryn Bigelow (2008)

Une pluie d’Oscars et des recettes confidentielles : voilà le verdict pour le moins contrasté pour un film d’exception au budget (heureusement) réduit, qui confirme qu’il n’est jamais facile ni – davantage encore – de bon ton d’évoquer une « sale guerre » – décidément, c’est la soirée… – comme celle d’Irak cette fois.

« Pouic-Pouic », à 21h05 sur C8 – 3 étoiles

de Jean Girault (1963)

Coécrite par Jacques Vilfrid, la pièce intitulée « Sans cérémonie » où Louis de Funès jouait le majordome – rôle repris par Christian Marin – n’avait pas eu de succès dix ans plus tôt. « Fufu » en fit un triomphe à l’écran grâce au futur réalisateur des « Gendarmes » qui lui offrait la tête d’affiche au côté de Jacqueline Maillan. La carrière du plus grand acteur comique de l’histoire du cinéma français venait d’enfin décoller. Une sorte d’« Oscar » avant la lettre.

« Venise n’est pas en Italie », à 21h05 sur France 2 – 2 étoiles

d’Ivan Calbérac (2019)

L’auteur a d’abord testé son récit en librairie et au théâtre, ce qui est assez singulier pour un « road movie » Le couple formé par Benoît Poelvoorde et Valérie Bonneton donne le… ton, mais on n’est pas que dans la grosse farce : l’ouvrage se distingue par son émotion et la révélation de la face cachée de la Cité lacustre.

« Triple alliance », à 21h05 sur TF1 – 1 étoile

de Nick Cassavetes (2014)

Où va-t-on si même le fiston pourtant doué du grand John et de Gena Rowlands cède à la mode de la comédie pseudo-romantico- féministe US ? Dans la pénible foulée de « Sex and the City », un brol de plus avec heureusement en tête d’affiche trois belles pépées – Cameron Diaz, Leslie Mann et Kate Upton – face au Danois Nikolaj Coster-Waldau qui joue le Ravachol de service, escroc et coureur de jupons réunis.