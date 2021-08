Russie: ce chat a réussi à faire fuir un ours (vidéo)

Le 5 août dernier, des habitants de Yakoutie en Russie ont filmé une scène étonnante. Un ours brun s’était approché de leur maison entourée de bois, mais il a été mis en fuite par… un chat ! Face à l’intrus, le félin prénommé Vasiya a défendu son territoire avec aplomb durant de longues minutes, sans se laisser impressionner par la taille de l’ursidé, rapporte 20Minutes.

Les maîtres de Vasiya ont ainsi filmé les exploits de leur animal de compagnie, qui, en faisant le dos rond avec ses poils hérissés et en feulant, a tout de même réussi à faire fuir un ours ! Postée sur les réseaux sociaux, la vidéo cartonne et fait le buzz.