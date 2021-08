Le choc des frangines

Justine et Vanessa pensaient ne devoir partager que des enquêtes criminelles… jusqu’au jour où la première découvre qu’elles ont le même père, qui a longtemps mené une double vie. Entre la juge d’instruction et la capitaine de police, toutes deux au caractère bien trempé, cette révélation ne s’effectue pas sans tensions alors qu’il leur faut collaborer. De rugueux, leurs rapports vont heureusement devenir complices… Claire Borotra et Constance Gay (vue dans « Unité 42 » sur la RTBF) partagent l’affiche de cette série également servie par Pascal Demolon et Marc Ruchmann....