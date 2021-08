Les animateurs de Fox News antivax à l’écran et provax en privé?

C’est la chaîne préférée des républicains américains et depuis le début de l’année, Fox News n’hésite pas à relayer les récits antivax qui plaisent à son public. 60% de ses reportages et de ses débats sur les vaccins anti-Covid entre fin juin et mi-juillet contenaient des allégations opposées à la vaccination, selon une étude de Media Matters. Mais en coulisses, le ton est tout à fait différent selon Slate. Les antivax deviendraient des provax convaincus et les discours changeraient radicalement.

Un double jeu ?

Le premier exemple est particulièrement frappant puisqu’il concerne le chef de News Corporation, Rupert Murdoch, qui possède Fox News. Même si ses chaînes sont sans conteste opposées au vaccin, lui est l’un des premiers Américains à s’être fait vacciné en décembre dernier.