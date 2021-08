Face A, facile, face B, fertile

Presque cinquante ans que sa french pop acidulée rafraîchit les ondes. Presque dix ans aussi qu’il a été lâché par sa dernière maison de disques, plus assez rentable, pas assez vendeur, même avec un catalogue riche. On n’investit plus sur Alain Chamfort. Alors, il se gère lui-même en bravant les lois de l’obsolescence programmée et du déclassement. À 72 ans, il a opéré plusieurs révolutions sur lui-même : chanteur à minettes d’abord, repéré et lancé par Claude François, grâce à un physique de prince charmant ; objet de luxe ensuite avec Serge Gainsbourg ; puis autodidacte...