Arnold Schwarzenegger taxe d’«abrutis» les anti-vax et les anti-masques (vidéo)

Pour lui, ces personnes remettent en question le sérieux des experts sur la question. Il s’est d’ailleurs exclamé : « Les gens devraient savoir que nous sommes en présence d’un virus. Il tue des gens, et la seule façon de s’en protéger, c’est de se faire vacciner, de porter des masques, de respecter la distanciation sociale, de se laver les mains tout le temps, et de ne pas se contenter de penser : « Ah, ma liberté est un peu perturbée là » ».

La liberté face aux responsabilités

Il ne s’est pas arrêté là, l’ancien gouverneur de Californie a ajouté : « Non, au diable votre liberté, car la liberté suppose aussi des obligations et des responsabilités. On ne peut pas se contenter de dire : « J’ai le droit de faire ceci ou cela ». Lorsque l’on infecte d’autres personnes, c’est là que ça devient grave », poursuit l’ancien gouverneur de Californie.