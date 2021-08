L’acteur Bill Cosby pourrait être jugé de nouveau dans une affaire d’agression sexuelle

La Cour suprême de Pennsylvanie avait annulé sa peine suite à sa condamnation pour trois ans pour avoir sexuellement agressé Andrea Constand en 2004. Cette semaine, un juge du comté de Los Angeles a estimé qu’il était possible de démarrer un autre procès, en civil cette fois.

Un dossier en suspens

Le dossier en civil avait été mis en suspens par le juge à cause des poursuites pénales dont l’acteur faisait l’objet. Désormais, cette suspension n’a plus lieu d’être pour les avocats de la plaignante, Gloria Allred, John West et Nathan Goldberg. Officiellement ce « sursis » dont bénéficie Bill Cosby ne durera que jusqu’au 30 septembre.