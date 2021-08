Grèce : le combat des bénévoles pour sauver des chiens et des chats brûlés dans les incendies (photos)

« C’est l’heure du bain », s’exclame une jeune volontaire, se saisissant de deux petits chiots et les plongeant dans une petite bassine remplie d’eau. Quand ils ne sont pas sévèrement brûlés, les rescapés à quatre pattes sont plongés dans l’eau toutes les deux à trois heures pour refroidir leurs plaies. Sous les tentes de fortune, installées en sept heures au pied d’une carrière abandonnée des faubourgs de la capitale grecque, les vétérinaires bénévoles ont aussi organisé un espace « soins intensifs » pour les grands brûlés, où les blessures graves requièrent une surveillance de tous les instants. « Jusqu’à présent, nous avons récupéré et recueilli 233 animaux », explique Yannis Batsas, le président d’Action Volontaires vétérinaires grecs. « Et on en reçoit une vingtaine tous les jours », dit-il à l’AFP.

Des dizaines de localités de l’agglomération d’Athènes ont été évacuées début août face à l’avancée des flammes qui ont ravagé pinèdes et habitations à une trentaine de kilomètres au nord de la capitale. Dans cette région, où les chiens et les chats errants sont légion, canidés et félins sont les premières victimes du feu, ainsi que tous ceux domestiqués laissés dans les jardins dans la fuite précipitée de leurs maîtres. Sur les routes bordées de pins calcinés, l’AFP a rencontré des groupes de volontaires recueillant les animaux abandonnés à Efnides et dans d’autres villages sinistrés.

Belgaimage