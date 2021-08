Gastronomie : le succès des chefs ne se joue plus seulement aux fourneaux, mais sur les réseaux sociaux

Quand Christian Le Squer, 3 étoiles Michelin, formait en 2012 Jean Imbert pour la finale de la populaire émission « Top Chef », ce dernier l’a aidé à monter son compte Instagram. Aujourd’hui les deux hommes dirigent les cuisines des palaces parisiens. « Un chef qui reste dans sa cuisine et qui n’est pas ‘instagrammable’, pas people, n’est plus dans la course. Le restaurant ne peut pas vivre sans communication. On est tellement nombreux... », résume Christian Le Squer, chef du Cinq au George V à Paris, dans un entretien à l’AFP. Un impératif accentué par la crise sanitaire et la fermeture des restaurants.