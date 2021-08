Les larmes d’une jeune afghane alors que les talibans ont pris le contrôle de son pays: «Personne ne se soucie de nous» (vidéo)

« Nous ne comptons pas parce que nous sommes nés en Afghanistan. Je ne peux pas m’empêcher de pleurer. Personne ne se soucie de nous. Nous allons mourir lentement dans l’indifférence », clame ainsi la jeune femme, en exprimant sa détresse. La vidéo, relayée par la journaliste iranienne et militante des droits de l’Homme, Masih Alinejad, sur les réseaux sociaux, est devenue virale et a déjà été visionnée près de 2 millions de fois, rapporte RTL.

Si l’identité de la jeune fille n’est pas connue, celle-ci est devenue le visage du désespoir du peuple afghan et particulièrement des femmes. Grâce à l’éviction des talibans du pouvoir il y a vingt ans, les femmes et les jeunes filles avaient enfin acquis de nouveaux droits, comme la possibilité d’étudier et de travailler, ce qui leur était interdit auparavant. Le retour des talibans fait craindre un bond en arrière et l’instauration du règne de la terreur, rappelle 20Minutes.