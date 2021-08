Scène saisissante: quand un alligator attaque sa soigneuse, un père de famille plonge dans le bassin

Une famille se rendait dans un zoo pour fêter un anniversaire. Malheureusement la petite fête a rapidement tourné au cauchemar quand la soigneuse d’un alligator s’est retrouvée la main happée par l’animal. La scène s’est déroulée dans l’Utah aux États-Unis. Les enfants regardent l’alligator qui semblait pourtant calme, derrière une vitre.

La soigneuse vient voir l’animal et ouvre la vitre. L’alligator en profite pour sortir la tête de l’eau et s’approcher doucement de la soigneuse. C’est alors qu’il attrape sa main et ne veut plus la lâcher.