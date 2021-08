Il fait de dangereux drifts à Liège pour faire des vues sur TikTok: il risque de le payer cher

C’est une discipline de sport automobile comme tant d’autres mais dernièrement, un jeune Liégeois a jugé intéressant de faire du drift non pas sur les pistes prévues à cet effet mais sur les routes liégeoises. Son but: se filmer tout en driftant pour en faire des vidéos TikTok, question de faire un maximum de vues avec cette pratique impressionnante. On le voit ainsi au volant de sa berline dérapant au rond-point des Grosses Battes, sur la E25 au niveau d’Angleur, puis sur le parking du Brico de Boncelles, au sud de Liège. Mais faire brûler ses gommes de la sorte sur la voie publique, cela est évidemment interdit, comme le relaye Sudpresse. Le conducteur risque ainsi de gros ennuis.

Prison, amende, retrait de permis…

Concrètement, le drift, c’est une glissade du véhicule permise par une perte d’adhérence à l’arrière, le tout en faisant accélérer la voiture. Le but est ensuite de tourner le plus de fois possible tout en gardant le contrôle du bolide. Une pratique qui se finit souvent mal. Sur un terrain privé, cela peut se faire, mais la loi l’interdit formellement sur la voie publique.