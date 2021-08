On vous voit de plus en plus au cinéma. Imaginiez-vous cela quand vous avez débuté votre carrière d’humoriste ?

Je n’ai jamais rien planifié. Quand j’ai démarré en tant qu’humoriste, seul sur scène, le premier soir, il y avait une trentaine de personnes dans la salle, venues par bouche-à-oreille. J’étais aux anges, vous n’imaginez même pas ! Il faut avoir cette foi quand on fait ce métier, être prêt à emprunter les chemins escarpés pour avancer. Et le cinéma est...