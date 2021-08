Malagne la mystérieuse

L’Archéoparc de Rochefort fête ses 25 ans. Pour l’occasion, l’exceptionnelle villa gallo-romaine doublement millénaire et ses mille et une activités se dévoilent au travers d’un beau livre.

Cette vue d’artiste permet de découvrir à quoi ressemblait la villa, longue de 100 m et large de 20 comprenant tout le confort possible à l’époque et située sur un domaine de 50 hectares. - Benoit Clarys

Les ruines ont traversé les siècles, puis les millénaires, avant d’attirer l’attention de passionnés en ce coin sauvage de la région de Rochefort, en province de Namur. En 1890, deux archéologues, Alfred Mahieu et Jean-Jacques Godelaine, débroussaillent le terrain et entreprennent les premières fouilles sur ce lieu-dit de Malagne. L’emplacement des ruines et la monumentalité des bâtiments figurée par les traces retrouvées les incitent à penser qu’ils ont déniché l’une des résidences de campagne disparues de l’empereur Valentinien, qui vécut au IVe siècle. Des recherches plus approfondies...